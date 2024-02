Beschwerde beim Kreis eingelegt Ortschefin kritisiert Thalfanger Verwaltung scharf - Wird Malborn bei der Windkraft benachteiligt?

Die finanziellen Aussichten der Gemeinde Malborn sind nicht gerade rosig. Der Borkenkäfer hat große Teile des Waldes zerstört und damit die wichtigste Einnahmequelle für den Ort mit knapp 1400 Einwohnern. Doch der Gemeinderat hat nach Alternativen gesucht und mit dem Unternehmen Statkraft einen Projektierer gefunden, der zehn Windräder am Steinkopf errichten möchte. Die Planung dafür könnte an diesem Dienstag im Rat der Verbandsgemeinde (VG) Thalfang entscheidend vorangebracht werden – doch zu Hoghs Überraschung ist in der Vorlage der Verwaltung für die Sitzung vom Malborner Projekt keine Rede.