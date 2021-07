Konzert : Auf der Suche nach den Schätzen der Musik

Wittlich In Wittlich trat die Formation Klangpiraten in der Synagoge auf. 80 kleine und große Besucher machten begeistert mit.

Das Erste, was die Kinder mit den Klangpiraten machten, war: ganz laut, ganz leise, schnell und langsam zu spielen, was überraschend gut funktionierte. Da die Kinder gerne laut und schnell spielen wollten, wurde das erst einmal so gemacht. Aber dann gab es doch noch die leisen Töne. Wer nicht auf der Bühne war, klatschte mit oder konnte sich eine Rassel oder Klanghölzer nehmen und vom Platz aus spielen. Bei einem weiteren Lied haben die Mädchen und Jungen dann gewechselt.

Bei der Vorstellung der Instrumente wirkten auch Kinder mit. Die Klangpiraten hatten das in ein Lied verpackt. Dabei gab es Solo­einsätze von Cayon, Glockeneinsatz oder Klanghölzern. Nachdem die jungen Zuschauer sich auf der Bühne musikalisch betätigt hatten, sangen die Klangpiraten noch einige Stücke, etwa über das Kazzoo. Denn der Traumberuf des Klangpiraten ist „Kazzoo-Improvisateur“. Immer wieder sind die beiden Musiker mit den Kindern in Kontakt getreten, haben sich in ihre Welt hineinversetzt, etwa mit dem Stück „Eine kleine Zeit“. Es handelt davon, dass man als Kind gerade in etwas vertieft ist, malt oder spielt, und die Eltern einen dann abholen wollen – beispielsweise zum Abendessen. Bei dem Lied „Zuckertüte“ gab es die spannende Instrumenten­mischung Ukulele und Bassklarinette zu hören. Inhaltlich ging es um den ersten Schultag und was wohl in der Schultüte sei. Zum Abschluss gab es noch den „Boum Schaka Laka“-Song. Kinder, Eltern und Großeltern konnten so den Alltag ein wenig vergessen und beschwingt nach Hause gehen.