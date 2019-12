Infrastuktur : Klares Ja zum Schießplatz-Umfeld

So könnte das Areal künftig aussehen. Die Grafik zeigt einen Architektenentwurf der neuen Gebäude auf dem Schießplatz. Foto: Foto: Weltzel und Hardt

Landscheid Die Umgestaltung der ehemaligen Club-Schießsportanlage an der L 60 war erneut Thema im Gemeinderat Landscheid. Im Mittelpunkt stand die geplante neue Infrastruktur der Anlage.

Die weitläufige ehemalige Club-Schießsportanlage ist von ihrem neuen Eigentümer Target-World in den vergangene Monaten weitgehend freigeräumt worden. Ursprünglich hatte der Investor einer deutliche Erweiterung der Anlage geplant – musste aber nach erheblichem Widerstand von Bürgern und Institutionen davon absehen. Die heutige Planung beschränkt sich daher nur auf das bestehende Areal der alten Anlage.

Die Schießbahnen dort sind noch in Betrieb, warten aber auch auf ihre Modernisierung. Diese Kernbereiche standen in der jüngsten Gemeinderatssitzung jedoch nicht zur Debatte. Es ging es um die Änderung des bestehenden Bebauungsplanes (B-Plan) Sondergebiet Sport „Auf Klingelbornerheid“. Auf dem Gelände befanden sich früher eine Tennishalle, ein gastronomischer Betrieb und Parkplätze befanden. Target-World beabsichtigt, auf dieser Fläche eine spezielle Infrastruktur zur Schießanlage zu schaffen. Geplant sind ein neuer gastronomischer Betrieb, Unterrichtsräume für die Schießausbildung, Unterkünfte für die Trainingsteilnehmer, eine Büchsenmacherwerkstatt mit Waffenshop, eine überbaute Sonderschießbahn für Druckluftwaffen, Lagerräume und Parkplätze. Erläutert wurde die Entwurfsplanung von Stadtplaner Thomas Lang, Büro B.K.S. Trier. Dabei wies er darauf hin, dass die maximale Höhe der Flachdachgebäude neun Meter betrage. Die alte Tennishalle sei elf Meter hoch gewesen.

Die geplanten Schießbahnen stünden noch in der Prüfung, dies gelte auch für die Bodenuntersuchungen wegen möglicher Bleibelastung. Sollte sich ein Handlungsbedarf daraus ergeben, geschehe Weiteres in Absprache mit den Behörden.

Für die Änderung des bestehenden B-Planes in einen sogenannten vorhabenbezogenen Bebauungsplan (VBP) waren die Behörden frühzeitig beteiligt worden. Die Öffentlichkeit war frühzeitig beteiligt worden. In der Sitzung informierte Günter Reis von der Verbandsgemeinde Wittlich-Land über die Resonanz von Behörden und Öffentlichkeit. Reis schickte voraus, dass sich daraus ein neuer Plan ergebe, der sich aber im Grundsatz nicht von der Ursprungsplanung unterscheide. Zu der Frage, welche Konsequenzen und Änderungen die Folge sein könnten, begrüßte Ortsbürgermeister Michael Comes mehrere Gutachter für die Fachgebiete Lärmschutz sowie Umwelt/Natur.