Konzert Große musikalische Kunst bei „Wittlichs schönster Tochter“

In Lüxem, dem Stadtteil, der auch gerne als „Wittlichs schönste Tochter“ beschrieben wird, gab er ein Kammerkonzert mit Dávid Adorján (Cello), Yuval Herz (Violine), Michal Friedlander (Klavier) und Stefan de Leval-Jezierski (Horn). Präzise, leicht, temperamentvoll und die Zuschauer erreichend spielten sie Werke von Ludwig van Beethoven, Bela Bartók, Clara Schumann und Robert Kahn. Den 250 Besuchern in der Kirche gab Karl-Heinz Steffens jeweils kurze Einleitungen zu den Stücken, bevor sie erklangen. So berichtete er etwa über das „Gassenhauer-Trio“ von Beethoven, dass es aus einem musikalischen Wettstreit bei einer Abendgesellschaft entstanden sei. Beethoven habe solche Wettstreite gehasst und als Ausdruck dessen die zweite Geigen­stimme seines musikalischen Gegners Joseph Weigl falsch herum aufs Klavier gelegt. „Dabei hat er so fantastisch über das Thema improvisiert, dass Weigl schon vor Ende des Wettstreits gegangen ist.“ Von dieser Musik konnten sich die Besucher nun selbst überzeugen. Das Cello beeindruckte mit sanften Bogenstrichen, dann setzte die Klarinette sanft und leicht schwebend ein. Man sah die Töne fast in der Luft schweben und traute sich kaum, tiefer zu atmen, um sie nicht in ihrer Schwingung zu stören. Der zweite Satz wurde dann mit längeren Melodie­bögen gespielt. Im dritten kam der volle und gleichzeitig feine Klang der Klarinette zum Tragen.