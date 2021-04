Kostenpflichtiger Inhalt: Wintersport : Der Schneekönig wirft alles hin

25 Jahre lang hat Klaus Hepp als technischer Betriebsleiter den Wintersport am Erbeskopf gemanagt. Jetzt hört er auf. Foto: Christoph Strouvelle

Thalfang/Hilscheid Klaus Hepp hört als Betriebsleiter am Erbeskopf auf. In der Begründung greift er die Zweckverbandsvorsteherin Vera Höfner an.