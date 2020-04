Kostenpflichtiger Inhalt: Mutmacher in der Corona-Krise : In drei Schritten in die Kirche – Klausen feiert öffentlichen Gottesdienst zur Wallfahrtseröffnung

Pater Albert mit einem Bild des Gnadenbilds im Altarraum der Klausener Wallfahrtskirche. Da beim Gottesdienst am Sonntag die Besucher nicht wie sonst üblich in die Gnadenkapelle können, wir ein Bild der dortigen Figur am Sonntag in der Kirche aufgestellt. Foto: TV/Petra Willems

Klausen In Klausen laufen die Vorbereitungen für den Gottesdienst zur Eröffnung der Wallfahrt am Sonntag – vorausgesetzt, das Hygienekonzept wird von den Behörden abgenommen.

Viele farbige Porträts von lachenden Menschen hängen in den Bankreihen, an manchen Bänken kleben Nummern, vor dem Altar malt Pater Albert mit Kreide Markierungen auf den Boden: In der Klausener Wallfahrtskirche herrscht am Mittwoch emsiges Treiben. In der Kirche laufen die Vorbereitungen für den Gottesdienst zur Eröffnung der Wallfahrt. Ursprünglich sollte diese am Donnerstag, 30. April. gefeiert werden, wegen der Corona-Krise konnte der Termin jedoch nicht gehalten werden.

Als dann Anfang der Woche leise Hoffnung auf baldige öffentliche Gottesdienstfeiern bestand (Volksfreund vom 28. und 29. April), haben in Klausen die Vorbereitungen begonnen, und der Termin für die Wallfahrtseröffnung wurde auf Sonntag, 3. Mai, 17 Uhr, gelegt. Unter den geltenden Sicherheits- und Hygienebestimmungen. „Als wir gesagt haben, dass wir das angehen, ist eine Motivationswelle durch die Mitarbeiter gegangen“, berichtet Wallfahrtsrektor Pater Albert Seul.

Info Kultur in der Wallfahrtskirche Das Veranstaltungsprogramm Kultur in der Wallfahrtskirche ist ebenfalls von Terminverschiebungen betroffen. „Bis Ende August kann leider aufgrund der aktuellen Corona-Verordnung keine Veranstaltung stattfinden. Soweit es möglich ist, wird kein Termin ausfallen, sondern wir haben mit den Künstlern und Persönlichkeiten Terminverschiebungen vereinbart“, informiert der ehrenamtliche Veranstaltungskoordinator Tobias Marenberg. Die Karten behalten ihre Gültigkeit. Die Terminänderungen: 12. Juni: Sebastian Krumbiegel – Musikalische Lesung „Courage zeigen“ (Termin wird verschoben, ein neuer Termin wird kurzfristig bekanntgegeben) 30. August: Chor über Brücken (abgesagt, eventuell soll es 2021 einen neuen geben) NEU: 6. September: Riesling Harmonists (verschoben vom 17. Mai) 14. September: Rainer Maria Schiessler – Jessas, Maria und Josef (Termin verschoben, ein neuer soll kurzfristig bekannt gegeben werden) NEU: 16. September: Pater Albert triff.. Günther Jauch (bereits ausverkauft, verlegt vom 7. Mai) NEU: 13. November: Bosbach, Gott, Politik und die Welt (verlegt vom 29.März)

Nach vielen Gesprächen und Überlegungen stand dann auch das Konzept, mit dem am Sonntag der Gottesdienst öffentlich gefeiert werden soll, wenn das Sicherheitskonzept von den Behörden abgenommen wird.

„Wir haben am Sonntag an drei verschiedenen Stellen Ordner stehen“, erklärt Hausmeister Hermann-Josef Eckenroth, der sich wie viele andere Helfer maßgeblich an den Vorbereitungen beteiligt hat. Die Kirche sei nur vom Haupteingang aus zugänglich, und dort nur über den Treppenaufgang, wo bereits an der Straße die ersten drei Ordner stünden, bei denen sich die Gottesdienstbesucher melden müssen: 55 Menschen, die sich vorher zu der Messe angemeldet haben, dürften in das Gotteshaus, und das auch nur mit Mundschutz, damit die Abstands- und Hygienevorschriften eingehalten werden könnten. Am Eingang der Kirche würden diese 55 Menschen erneut von Ordnern empfangen und eingewiesen. In der Kirche selbst warten noch einmal Saaldiener, die den Besucher nach ihren Nummern ihre Plätze zeigten. „Ich nenne das ,In die Kirche in drei Schritten’“, sagt Pater Albert, weil die Gottesdienstbesucher an drei Ordnergruppen vorbei müssen.

Pro Bank dürfen zwei Besucher Platz nehmen, es wird nur jede zweite Bankreihe besetzt. In den leeren Bänken hängen die Porträtfotos. „So können wir den nötigen Abstand halten“, sagt Eckenroth. Und auch die Kommunion wird unter den besonderen Vorschriften ausgegeben: an einem „Kommuniontresen“, wie Pater Albert sagt, an dem eine Plexiglasscheibe ihn und die Gläubigen trennt. „Durch eine Öffnung gibt der Zelebrant dann mit einer Zange die Hostien an die Menschen“, sagt der Pater.

Für alle, die den Gottesdienst aus ihrem Auto heraus hören möchten, wird der Gottesdienst auf den Parkplatz in der Trierer Straße in Klausen übertragen. „Da passen etwa 80 Autos hin“, sagt Tobias Marenberg, der für den technischen Ablauf verantwortlich ist. Auch sie müssen sich vorher anmelden. Im Videokanal der Kirche auf YouTube wird der Gottesdienst live übertragen.

Bisher sind die Vorbereitungen gut gelaufen, auch wenn eine Sache nicht klappte: „Wir wollten das Gnadenbild aus der Kapelle in den Altarraum stellen, weil wir nicht in die Kapelle dürfen“, sagt der Pater. Das Bild sei aber zur Überraschung aller mit einem Schloss gesichert gewesen und der Schlüssel war nicht auffindbar. Stattdessen werde nun ein entsprechendes Bild im Altarraum aufgestellt. Wichtig ist für Seul: „Der erste Schritt muss gelingen. Und wenn dem so ist, ist vieles andere auch möglich“ sagt Pater Albert.