Haustiere Doc Stefan gibt Tipps: Wenn die Fellnase schnelle Hilfe braucht

Der Star des Abends war ganz klar ein Vierbeiner. Die Hündin von Dr. Stefan Oetjen, der sich bei seinen Vorträgen Doc Stefan nennt. Lula ist der Name des Mischlings und er half, Dinge zu veranschaulichen. Zwei Herren durften beispielsweise die Pfoten verbinden, während Doc Stefan erklärte, auf was man achten solle. Aber nicht nur Hunde waren Thema, auch auf Katzen wurde immer wieder eingegangen. Zu diesem Abend mit der Ersten Hilfe am Tier kam es durch die neue „Schöpfungsreihe“, die in der Wallfahrtskirche angeboten wird. Neben Spaziergängen und Meditationen mit den Tieren des Paters werden auch Gäste eingeladen.