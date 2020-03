Glaube : Klausener Pater spricht online im Kölner Domradio

Klausen/Köln Von 6. bis zum 11. April spricht Pater Albert jeden morgen einen Tagesimpuls. Sein Online-Angebot auf Youtube läuft weiter.

(red) Der Klausener Wallfahrtsrektor Pater Albert Seul ist vom 6. bis zum 11. April jeden Morgen im Kölner Domradio zu hören. Zu empfangen ist das Domradio im Internet unter http://radioplayer.domradio.de/konsole/. Die Sendung wird um 21.45 Uhr wiederholt und ist unter www.domradio.de und in der Smartphone App „Tagesevangelium“ des Domradios abrufbar. Der Dominikanerpater sendet zudem jeden Tag um 17 Uhr einen Tagesimpuls mit gemeinsamen „Vater unser“ und Segen auf YouTube, Facebook und Instagram. Sonntags werden aus der Klausener Wallfahrtskirche die Gottesdienste um 10.30 Uhr live auf YouTube gesendet. Zusätzlich kann man sich zum Gottesdienst auch per Telefon einwählen (Telefon 0211/4911111/ Konferenznummer 11414/Konferenz Pin 58033). Im Anschluss der Messe wird Pater Albert per Livestream über YouTube und Facebook von 11.30 bis 12 Uhr für eine Reflektion der Messe und die Fragen und Anliegen der Gläubigen zur Verfügung stehen.