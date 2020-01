Sternsinger : Klausener Sternsinger spenden auch für die Tafel

Foto: Tobias Marenberg. Foto: TV/Tobias Marenberg

Klausen (red) 38 Sternsinger wurden in Klausen von Pater Albert Seul in einem feierlichen Gottesdienst zur Mission „Segen bringen, Segen sein“ entsandt. In diesem Jahr sammeln sie wieder Geld für Kinder in Not auf der ganzen Welt mit dem Schwerpunkt Libanon.Die letzte der acht Sternsingergruppen kam erst nach Einbruch der Dunkelheit nach Hause.

