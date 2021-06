Kultur : Zusatzkonzert in Springiersbach

Bengel (red) Ein Meisterkonzert mit Veneta Neynska am Klavier ist am Samstag, 26. Juni, ab 18.30 Uhr im Kloster Springiersbach. Das Konzert am 27. Juni ist durch die geltenden Abstandsvorschriften bereits ausgebucht, deshalb wird die Pianistin Veneta Neynska aus der Hauptstadt Bulgariens, Sofia, ein zweites Konzert im Kapitelsaal des Karmelitenklosters Springiersbach geben.

Sie wurde 1985 in Sofia geboren und studierte an der dortigen Musikhochschule und anschließend in den USA bei dem weltberühmten Pianisten John Perry an der USC Thorton School of Music. Danach erhielt Veneta ein Vollstipendium an der Guildhall School of Music and Drama in London. Veneta hat laut Veranstalter an einer Vielzahl von Wettbewerben teilgenommen und Preise gewonnen. In Springiersbach stehen auf dem Programm: Werke von Schubert, Liszt, Franck und Rachmaninow.