Soziales : Mehr als nur Hemd und Hose

Brigitte Oelert und Ghalia Mustafa (rechts) sind zwei der insgesamt etwa 25 Ehrenamtlichen, die mehrmals die Woche Kleidung, Haushaltswaren und Bettwäsche in der Kleiderkammer in Bernkastel-Kues sortieren. Foto: Ursula Schmieder

Bernkastel-Kues Die Kleiderkammer in Bernkastel-Kues steht nach fünf Jahren auf eigenen Beinen – als gemeinnütziger Verein.

Der Name „Kleiderkammer“ wird dem, was Ehrenamtliche in Bernkastel-Kues seit fünf Jahren leisten, kaum gerecht. Denn sie sortieren dafür nicht nur regelmäßig Kleidung und Schuhe. Auf einer Fläche von 400 Quadratmetern gibt es in eigenen Räumen auch Haushaltswaren, Bettwäsche, Gardinen und Spielsachen.