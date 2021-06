Spendenaktion : Gut erhaltene Kleidung spenden für Bolivien

Wittlich/Bernkastel-Kues Corona wirkt sich auch in diesem Jahr auf die Bolivien-Sammlung aus. Was Menschen, die spenden wollen, dennoch tun können.

() Die Bolivien-Sammlung wird in diesem Jahr wegen Corona nicht wie gewohnt als Haus- und Straßensammlung durchgeführt, sondern in Form einer Bring-Sammlung. Das heißt: Es gibt feste Orte, an denen die Kleidung abgegeben werden kann. Sammeltüten können nicht verteilt werden. In manchen Kirchen finden sich Kleidersäcke. Ansonsten wird gebeten, stabile Müllsäcke zu nutzen. Da vor allem durch fehlende Kleidersammlungserlöse in Bolivien das Geld fehlt, helfen auch Geldspenden: Spenden können auf folgendes Konto überwiesen werden: Förderverein Bolivienpartnerschaft, IBAN: DE27 3706 0193 3006 9680 14, BIC GENODED1PAX.