Serie „Klein, aber oho!“ Theaterverein, Skatclub und Rüstige Rentner: Warum es in Immert nicht langweilig wird (Fotos)

„Hier lebt man in einer schönen Welt“, dieser Auffassung ist Dieter Pfeiffer, einer von 171 Einwohnern und seit 25 Jahren Immerter. Es gibt 15 Kinder und Jugendliche und 14 Rentner – also eine ausgewogene Altersstruktur. Die Häuser und die Vorgärten sind gepflegt und alles ist in Harmonie.