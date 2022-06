Projektwoche : Kleine Stars in der Manege – Thalfanger Grundschüler werden zu Artisten

Kleine Stars in der Manege – Thalfanger Grundschüler werden zu Artisten

Kopfüber am Trapez: Grundschüler aus Thalfang zeigen bei Aufführungen des Schulzirkus beeindruckende Kunststücke. Foto: Grundschule Thalfang

Thalfang 150 Kinder der Thalfanger Grundschule haben bei einer Projektwoche Zirkusluft geschnuppert und ihr Talent als Clowns und Akrobaten in der Manege präsentiert.

Welches Kind möchte nicht gern einmal in die Rolle eines Zirkusakrobaten oder eines Clowns schlüpfen? 150 Schüler der Grundschule in Thalfang hatten dazu vergangene Woche die Gelegenheit. Denn erstmals seit sechs Jahren hatte wieder ein Zirkus sein Zelt auf dem Hügel beim Schulgebäude aufgeschlagen.

Im Schulzirkus Zappzarap konnten rund 150 Kinder in die Rolle von Fakiren, Leiterakrobaten, Trapezkünstlern und Clowns schlüpfen oder in anderen Genres auftreten. In mehreren Aufführungen zeigten die Nachwuchsartisten ihr Können. Sie durchschritten den roten Samtvorhang zur Manege und standen wie die erwachsenen Vorbilder im Rampenlicht – begleitet vom Lampenfieber, während Freunde und Verwandte gespannt auf den Zuschauerplätzen warteten.