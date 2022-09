Dorfleben : Treffpunkt mit langer Tradition: Der Emmerother Brunnen sprudelte den ganzen Sommer lang

Mit den Milchkarren transportiert man in Kleinich-Emmeroth heute Gießkannen. Foto: Guido Stoffel

Kleinich-Emmeroth (red) Im kleinen Ortsteil Kleinich-Emmeroth trifft man sich öfter mal auf einen kleinen Plausch am Brunnen (dem Boa). In diesem heißen Sommer kam das noch viel öfter vor, da der Brunnen stetig kühles Wasser liefert.

Dieses Jahr waren auch auffällig viele Bienen und Vögel glücklich über das stetig frische Wasser im Brunnen, obwohl er in den letzten heißen Tagen nur noch einen Liter pro Minute lieferte. Da dauerte es schon mal eine ganze Nacht, bis sich das Becken wieder gefüllt hatte – nach den Wässerungen der Vorgärten, zu denen der Boa heute dient. In früheren Zeiten war der Brunnen angelegt worden, um die Tiere zu tränken und die Milch in den Milchkannen zu kühlen. Mit den Milchkarren transportiert man heute die Gießkannen.