Freizeit Wander- und Traktorfreunde in Kleinich: Zu Fuß und auf dem „Dieselross“

Eine Volkswanderung attraktiver gestalten – das hat sich der Heimat- und Verkehrsverein Kirchspiel Kleinich vorgenommen für sein Jubiläum: die 50. Wanderung. Hinter der Kulturscheune in Oberkleinich ging es am Samstag erstmals mit mehr als 50 Oldtimertraktoren auf eine Rundfahrt durch die Dörfer des Kirchspiels. „Wir wollen dem Wandertag mehr Attraktivität verleihen. Und Traktorentreffen sind im Trend“, sagt Guido Stoffel, Vorsitzender des ausrichtenden Vereins. So haben sich die Besitzer aufgestellt mit ihren oft penibel gepflegten Fahrzeugen von Porsche, Deutz, McCormick und Hanomag, um nur einige Marken zu nennen. Am weitesten angereist mit seinem historischen Modell ist ein Traktorfreund aus Nastätten – von der anderen Seite des Rheins.