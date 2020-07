Tourismus : Kletter-Experte von Burgen angetan

Manderscheid Tourismusprojekt der VG Wittlich-Land: Tiroler Unternehmer begutachtet Areal in Manderscheid und ist begeistert.

Mit dem Ortstermin des Experten konkretisiert sich die Planung für Manderscheid nun. Der TV hat den Österreicher, der nach eigenen Angaben bereits Klettersteige in der ganzen Welt gebaut hat, gesprochen und ihn um seine Einschätzung gebeten: Man kennt Klettersteige mit Tritthilfen und Stahlseilen zur Sicherung ja aus dem alpinen Bereich. Aber ist die Idee, in Manderscheid einen Klettersteig zu installieren, realistisch und umsetzbar? „Ja sicher“, sagt Bubik, „und wenn die da in Manderscheid und der Verbandsgemeinde Wittlich-Land vernünftig sind, dann schaffen die dort eine für ganz Deutschland einzigartige touristische Attraktion.“ Er sei in den Alpen groß geworden, sagt der Unternehmer aus dem Pitztal in Tirol, „aber was Manderscheid und die Eifel landschaftlich zu bieten haben, das ist schon sagenhaft und hätte ich nicht erwartet. Eine so traumhaft schöne Landschaft hätte ich dort nicht vermutet“, sagt der Tiroler Klettersteigexperte, der bei der Erinnerung an seinen Besuch in Manderscheid ins Schwärmen gerät. „Die Gegebenheiten dort in der Schlucht auf diesem kleinen Raum sind gigantisch und für einen Klettersteig bestens geeignet.“ Und wo gebe es so etwas schon, fragt Bubik. „Wer kann schon solch ein Panorama bieten wie die Manderscheider mit ihren Burgen? Solch einen Klettersteig fände man ja selbst in Tirol nicht. Solch ein Alleinstellungsmerkmal müsse man suchen gehen, sagt er. „Ich bin extrem begeistert.“ Der Klettersteigexperte aus Tirol hält einen Klettersteig in Manderscheid also durchaus für machbar und erkennt dort großes Potenzial.