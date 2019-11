Protest : Klima-Demo in Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues In Bernkastel-Kues sowie in über 500 Städten in ganz Deutschland und weltweit protestieren am Freitag, 29. November, im Zuge des vierten internationalen Klimaaktionstages Millionen Menschen mit Fridays for Future und fordern den Neustart Klima.

„Das Klimapaket muss erneuert werden, weil die Bundesregierung damit auf lokaler Ebene konsequenten Klimaschutz blockiert“, sagt Schülerin Emma Clüsserath.