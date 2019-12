Bernkastel-Kues Erstmals wird es in Bernkastel-Kues ein CO2-neutrales Feuerwerk geben. Die Erwartungen sind in diesem Jahr besonders groß, da es beim Feuerwerk anlässlich des Weinfestes der Mittelmosel im Spätsommer eine technische Panne gegeben hatte und nur die Hälfte gezündet werden konnte.

Trotz der bundesweiten Diskussion über das Für und Wider von Feuerwerken hat sich die Stadt entschlossen, bei dieser Tradition zu bleiben. „Die Menschen erwarten das Feuerwerk und es ist eine große Attraktion,“ sagt Frank Hoffmann vom Bernkastel-Kueser Werbekreis, der den Weihnachtsmarkt veranstaltet. Außerdem werde es nun erstmals ein „grünes Feuerwerk geben“, denn der Feuerwerksbetrieb Steffes-Ollig biete Kompensationsmaßnahmen an, die die Stadt Bernkastel-Kues in Anspruch nimmt.

Der Geschäftsführer der Firma, die in Müllenbach in der Eifel ansässig ist, Helmut Reuter, erklärt wie das funktioniert: „Wir arbeiten mit der Organisation „plant my tree“ zusammen und pflanzen für die Feuerwerke Bäume an. Bisher haben wir 200 Bäume in der Nähe von Bitburg angepflanzt.“