Klima : Klimaschutzpaten starten durch

Traben-Trarbach Die ehrenamtlichen Klimaschutzpaten aus der Region Mittleres Moseltal, die sich im Rahmen des Projektes „Klimaschutz für kleine Kommunen durch ehrenamtliche Klimaschutzpaten“ (KlikK aktiv) engagieren, haben sich in Traben-Trarbach getroffen.

Sabrina Wolf und Zeljko Brkic von der Energieagentur Rheinland-Pfalz gaben den Teilnehmern einen Überblick über die Landes- und Bundes-Fördermöglichkeiten für kommunale Klimaschutzprojekte. „Die Förderprogramme für Kommunen sind vielseitig, aber genau deshalb ist es schwierig, den Überblick über die Möglichkeiten zu behalten und das passende Förderprogramm für eine geplante Klimaschutz-Maßnahme zu wählen“, so Zeljko Brkic. Umso wichtiger sei es für die ehrenamtlichen Klimaschutzpaten, einmal einen umfassenden Überblick über die gesamte „Förderlandschaft“ zu bekommen. Von ihren bisherigen Aktivitäten und Projektideen berichteten die Paten aus Traben-Trarbach, Sarah Hausmann und Maximilian Kinn: einen Fragebogen zur Ermittlung des Energierbrauchs der Stadt, .das Konzept einer Heizungsanlage auf Basis von Holzhackschnitzeln für den städtischen Bauhof (es soll dem Stadtrat im September vorgestellt werden), und ein Kochkurs „Klimafreundliches Kochen“ am 4. September in Traben-Trarbach.