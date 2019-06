Wissenschaft : Klimawandel steht im Fokus

Birkenfeld In der letzten Ringvorlesungsreihe des Sommersemesters am Umwelt-Campus Birkenfeld „Open Space – Profs und Gäste“ haben Besucher am Montag, 1. Juli, um 19 Uhr die Möglichkeit, mit Professoren zum Themenkomplex nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz zu diskutieren.

