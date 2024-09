Braucht es mehr Rettungswagen? Klinik Hermeskeil: Notaufnahme-Aus beunruhigt auch in Thalfang

Am Krankenhaus in Hermeskeil hat ein Umbruch begonnen. Die geplanten Veränderungen im Angebot der Klinik, die das Haus aus Sicht des Trägers zukunftsfähig machen sollen (siehe Info), lösen bei den Menschen Skepsis und Unbehagen aus. Zuletzt wandten sich drei Hermeskeiler Bürger mit einem Protestschreiben an die Marienhaus-Gruppe und ans Land, um den „Leistungsabbau“ an der Klinik zu stoppen.