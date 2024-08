Klinik-Schließung in Zell Kommt das Wittlicher Krankenhaus an seine Grenzen?

„Ihr lasst uns ausbluten!“ Mit diesem Vorwurf reagieren Menschen an der Mosel auf die aktuelle Diskussion um das Krankenhaus in Zell. Laut Medienberichten ist es erneut in der Existenz bedroht, nachdem bereits 2019 von einer möglichen Schließung die Rede war. „Wir auf dem Land verlieren Versorgung und Zukunft. Kassenärztlicher Vereinigung, Krankenkassen, Bund und Land sind wir egal“, schrieben die Organisatoren einer Demonstration für den Erhalt des Klinikums Mittelmosel vor wenigen Tagen.