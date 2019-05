Medizin : ViaSalus GmbH: Alexianer-Gruppe steigt ein

Zell/Traben-Trarbach () Die Katharina Kasper ViaSalus GmbH, Betriberin des Krankenhausese Zell, hat einen neuen Partner gefunden. Das teilte das Unternehmen am Montag mit. Demnach stellt sich die GmbH, die in finanzielle Schieflage geraten war (der TV berichtete mehrfach), mithilfe einer umfassenden Finanzierung der katholischen Alexianer-Gruppe neu auf.

Die Gruppe beteilige sich als Gesellschafterin an ViaSalus und stelle dem Unternehmen umfangreiche Finanzmittel zur vollständigen Befriedigung aller Insolvenzgläubiger bereit. Am vergangenen Freitag wurden die Finanzierungs- und Beteiligungsverträge unterzeichnet, die vorsehen, dass sich die Alexianer mit einem Anteil von zunächst zehn Prozent an der ViaSalus beteiligen. Ergänzend stellen die Alexianer Finanzmittel in, so die Pressemitteilung, beträchtlicher Höhe zur Verfügung.