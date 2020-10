Personalie : Neuer Chefarzt im Wittlicher Klinikum

Wittlich Mit Dr. Yavuz Yildirim-Fahlbusch übernimmt ab sofort ein erfahrener Experte für Magen-, Darm- und Lebererkrankungen sowie Diabetes mellitus die chefärztliche Leitung der Fachabteilung für Innere Medizin II am Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich.

Das teilt die Pressesprecherin der Klinik Sabine Zimmer mit. Er verfüge über „exzellente Kenntnisse und Fähigkeiten auf dem Gebiet der gesamten Inneren Medizin“, mit einem Schwerpunkt in der Gastroenterologie und Diabetologie. Er wolle das Leistungsspektrum in der Therapie von Magen- und Darmerkrankungen sowie von Leber- und Gallengangserkrankungen erweitern. Behandlungen der Bauchspeicheldrüse und des Diabetes mellitus sind weitere Schwerpunkte. Yildirim-Fahlbusch studierte Medizin an der Universität Witten/Herdecke. Die Facharztweiterbildung zum Internisten und zum Gastroenterologen und Diabetologen erfolgten in Wuppertal und Hagen. Den Schwerpunkt der Diabetologie will er im St. Elisabeth Krankenhaus weiter ausbauen.