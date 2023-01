Menschen : Zwischen Kinderbuch und Klippenspringen: Spitzensportlerin Anna Bader kehrt in den Hunsrück zurück

Anna Bader und ihr Lebensgefährte Kris Kolanus mit Entwürfen zur Illustration ihres ersten Kinderbuches. Die Spitzensportlerin ist wieder in ihre Heimat Morbach gezogen. Foto: Strouvelle Christoph

Morbach Anna Bader ist mit ihrem Lebensgefährten und ihren beiden Kindern nach Morbach gezogen. Mit 39 Jahren hat sie für eine Spitzenathletin ein stolzes Alter. Doch beenden will sie ihre Karriere als Klippenspringerin noch nicht.

Eine der prominentesten Bürgerinnen Morbachs ist in ihre Heimat zurückgekehrt: Anna Bader, Klippenspringerin von Weltrang, ist gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Kris Kolanus und ihren beiden Kindern wieder in den Hunsrück gezogen. „Die letzten sechs Jahre haben wir in Halle gewohnt. Jetzt bin ich wieder in Morbach zu Hause“, sagt die 39-Jährige. Halle war wegen der guten Trainingsbedingungen lange Zeit ihr Domizil, da sie sich dort gut auf Wettbewerbe vorbereiten konnte.

Der Grund für ihre Rückkehr: Ihre Eltern sowie mehrere ihrer Geschwister leben in Morbach. Der Gedanke zurückzukommen sei wegen der beiden Kinder entstanden. Die sechs Jahre alte Roksana wird im kommenden Sommer eingeschult, worauf der dreijährige Maksim noch einige Zeit wartet. „Die Mutter hat mir mit den Kindern viel geholfen, aber nach Halle ist es zu weit.“ Wegen der bevorstehenden Einschulung der Tochter will Bader Stabilität in ihrer Familie. „Die Nähe zu den Eltern und den Geschwistern ist mir wichtig“, sagt sie.

Extra Sportliche Erfolge Anna Bader wurde 1983 geboren. Zwischen 1994 und 1996 qualifizierte sie sich zweimal für die deutschen Meisterschaften im Kunstturnen. Als 13-Jährige begann sie zusätzlich beim SSV Trier mit dem Wasserspringen. 2001 wurde sie mit dem KSV Niederwörresbach deutsche Mannschaftsmeisterin im Kunstturnen. Als 17-Jährige absolvierte sie auf Jamaika ihre ersten Klippensprünge. Zwischen 2005 und 2012 wurde sie sechsmal Europameisterin im Klippenspringen. Zwischen 2000 und 2003 erreichte Anna Bader bei den deutschen Jugendmeisterschaften im Kunst- und Turmspringen mehrere Medaillen; unter anderem wurde sie 2002 deutsche Meisterin in der Kombination. Im Dezember 2013 gewann Bader in Dresden gemeinsam mit Julia Wenskus bei der deutschen Mannschaftsmeisterschaft den DSV-Kürpokal im Synchronspringen vom Turm. (Quelle: Wikipedia)

Dem Wettkampfsport wird Bader aber treu bleiben. 2022 hat sie an der Europameisterschaft des Dachverbandes LEN in Rom teilgenommen und dort nach dem ersten Tag und den ersten Sprüngen sogar in Führung gelegen. Doch ist ihr am zweiten Tag ein Sprung nicht gelungen, so dass sie letztendlich nur den undankbaren vierten Platz belegte.

Trotzdem habe ihr gerade dieser Wettkampf gezeigt, dass sie auch nach der Geburt zweier Kinder körperlich in der Weltspitze noch mithalten kann. Allerdings hat sie sich im Herbst 2022 erstmals in ihrer Karriere erheblich verletzt. Nach einem Trainingssprung, bei dem sie falsch aufgekommen ist, musste sie notärztlich versorgt werden. „Ich will meine Karriere so nicht beenden“, sagt sie. Allerdings seien die nächsten Schritte noch nicht zu Ende gedacht.

In Morbach seien die Trainingsbedingungen natürlich schwieriger und ohne Fahrzeiten nicht hinzubekommen. Im Sportleistungszentrum Niederwörresbach (Kreis Birkenfeld), wo sie als junges Mädchen bereits geturnt hat, will sie die Übungen im Trockenbereich absolvieren. In Trier kann sie vom Fünfmeterturm springen. „Das ist für die Methodik sehr gut“, sagt sie. „Man muss nicht jeden Tag auf einem Zehnmeterturm sein.“

Ihr polnischer Lebensgefährte, ebenfalls ein Klippenspringer von Weltrang, ist in Kontakt mit luxemburgischen Schwimmhallen. „Möglichkeiten gibt es, man muss nur fahren.“ Allerdings genießen inzwischen auch andere Dinge Priorität: „Die Kinder sollen hier gut ankommen“, sagt sie.

Wie sie ihren kostenintensiven Sport mit beruflicher Arbeit finanzieren will, ist noch nicht ganz klar. In Halle hat sie an einem Gymnasium bereits als Lehrerin für Englisch und Geografie gearbeitet, was allerdings nicht einfach gewesen sei, sagt sie. Während der Corona-Zeit und dem damit verbundenen Homeschooling habe sich bei den Kindern viel aufgestaut, was sie veranlasste, ihre Stelle zu kündigen und stattdessen bei einer Einrichtung zur Seniorenbetreuung tätig zu werden – eine Arbeit, die ihr viel Spaß gemacht hat.

Ihr Lebensgefährte Kolanus entwirft Bademoden, die er übers Internet verkauft und ist außerdem als Eventmanager tätig. Für den kommenden Sommer ist der 36-Jährige bereits entsprechende Engagements eingegangen.

Bei der Weltmeisterschaft 2013 in Barcelona gewinnt Anna Bader die Bronzemedaille. Foto: g_sport <g_sport5@volksfreund.de>+SEP+g_sport <g_sport5@volksfreund.de>

Sprung von der Klippe: Die 24-jährige Mainzer Studentin und gebürtige Hunsrückerin Anna Bader zählt zu den wenigen Frauen in dieser Extremsportart, in der sie im vergangenen Juli zum zweiten Mal Europameisterin geworden ist. Fotos (2): dpa Foto: A9999 Db Bader

Anna Bader beim Klippenspringen in Ponte Brolla im schweizerischen Tessin. Die Felsen der Maggia-Schlucht sind Austragungsort von Europa- und Weltmeisterschaften – mit Sprunghöhen bis 20 Meter. Foto: picture alliance / dpa/Gabriele Putzu