Immobilien : Verkauft: Kloster Klausen geht an die russisch-orthodoxe Gemeinde

Pater Albert Seul, Lu und Ingrid Sanders (von links) freuen sich, dass das Klausener Klostergebäude eine geistliche Perspektive bekommt. Foto: Bents Christina

Klausen Das Kloster Klausen bekommt neue Besitzer. Die russisch-orthodoxe Gemeinde, die momentan in Bekond in einem Hotel untergebracht ist, hat es gekauft. Pater Albert Seul freut sich auf eine Zusammenarbeit mit der russisch-orthodoxen Kirche, die der katholischen in Vielem nahe steht.