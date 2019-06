Kommunalwahl : Knappe Siege bei Stichwahlen im Hunsrück

Deuselbach/Burtscheid Bei den Stichwahlen in den Orten Burtscheid und Deuselbach in der Verbansgemeinde Thalfang kam es am Sonntag zu knappen Ergebnissen. In beiden Orten gibt es neue Bürgermeister. Mit nur einer Stimme Vorsprung konnte sich in Burtscheid Sebastian Graul (47 Stimmen, 50,54 Prozent) gegen den bisherigen Amtsinhaber Olaf Hannemann (46 Stimmen, 49,46 Prozent) durchsetzen.

