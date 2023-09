Oktoberfest Wittlich Eröffnung des Bungert-Oktoberfest in Wittlich

Seit 1990 heißt es O’zapft is! in Wittlich. Ein kleines Festzelt auf dem Bungert-Parkplatz in Wittlich, Stimmungsmusik, Oktoberfestbier und bayerische Kost wurden geboten – und die Wittlicher kamen in Scharen. Das Bungert-Oktoberfest entwickelte sich bereits im ersten Jahr zum Renner in der Region. Seither steht der Herbst in Wittlich im Zeichen eines der größten Oktoberfeste außerhalb Bayerns. Das Zelt wurde immer geräumiger und komfortabler, unser Aufgebot an Künstlern immer größer und das Fest immer voller. Mittlerweile erstreckt sich das Bungert-Oktoberfest in Wittlich über sechs Wochenenden, begeistert jedes Jahr tausende Gäste – privat, als Firmenevent oder Vereinsfeier – und bietet für jedes Alter ausgelassene Oktoberfeststimmung, bei der es wirklich an nichts fehlt.