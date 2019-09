Veranstaltungen : Kochen, Kino und eine Stadtführung

Bernkastel-Wittlich Bei den Interkulturellen Wochen im Landkreis Bernkastel-Wittlich sollen Menschen bei mehreren Veranstaltungen miteinander ins Gespräch kommen.

In den Monaten September bis Dezember lädt der Arbeitskreis der Integrationspartner Bernkastel-Wittlich unter dem Motto „Zusammen leben, zusammen wachsen“ zu den Interkulturellen Wochen 2019 im Landkreis Bernkastel-Wittlich ein. Die Veranstaltungsreihe will interessierten Besuchern und Menschen aus anderen Kulturen die Gelegenheit geben, miteinander ins Gespräch zu kommen. Es folgen auszugsweise die Veranstaltungen:

Am Samstag, 14. September, laden Akram Dahms vom Jobcenter Bernkastel-Wittlich und Elke Scheid, die Leiterin des Kulturamtes und der Stadtbücherei Wittlich, zu einer Stadtführung durch Wittlich auf Arabisch und Deutsch ein. Treffpunkt ist um 15 Uhr auf dem Marktplatz in Wittlich. Die Teilnahme ist kostenlos. Um Anmeldung wird gebeten. Kontakt: Stadtbücherei Wittlich, Elke Scheid, Telefon 06571/27036, Jobcenter Bernkastel-Wittlich, Akram Dahms, Telefon 06571/970156.

Am Freitag, 27. September, wird im Haus der Jugend in Wittlich um 19 Uhr der Film „Seelen in Deutschland“ des syrischen Regisseurs Feras Maree vorgestellt. Der Film zeigt Szenen über die aktuelle Lebenssituation von Migranten. Anmeldung unter Telefon 06571/29160 oder 06571/146679. Eintritt: fünf Euro.

Zusammen mit dem Sport- und Freizeitclub Bombogen findet im Jugendraum Bombogen am Samstag, 28. September, von 14 bis 19 Uhr, ein internationaler Kochnachmittag statt. Anmeldung bis zum 20. September unter Telefon 06571/146679 oder 06571/4585.

Beim traditionellen Tag der offenen Moschee am Donnerstag, 3. Oktober, werden ab 11 Uhr bis 18 Uhr in der Eyüp Sultan Moschee in der Schlossstraße 36 in Wittlich Führungen, Vorträge und Informationen angeboten. Außerdem werden von der Moscheegemeinde türkische Spezialitäten serviert. Kontakt: Telefon 0172/ 6825174 oder 0172/3202948.

Auch die Hamd-Moschee in der Werkstraße 12 in Wittlich-Wengerohr bietet im Rahmen des Tags der offenen Moschee ein vielfältiges Programm. Bei pakistanischen Spezialitäten mit Kaffee und Tee besteht die Möglichkeit zu nachbarschaftlichen Dialogen. Kontakt: Telefon 0171/ 5301627.

Den Abschluss der interkulturellen Wochen bietet eine Info-Veranstaltung für Frauen und Mädchen am Mittwoch, 4. Dezember, von 17 bis 19 Uhr, in den Räumen der DRK-Geschäftsstelle, Kurfürstenstraße 7 a, in Wittlich. Der Internationale Frauentreff im DRK informiert über Frauenrechte und Unterstützungsangebote im Kreis und vermittelt Übungen zur Selbstverteidigung durch Amateur Vize-Weltmeister im Mixed Martial Arts Robert Lau. Kontakt und Anmeldung: Carmen Jondral-Schuler, Telefon 06571/697729.