Freizeit : Koch-Duell am Platz an der Lieser

Wittlich (red) Das SWR Kochevent „Marktfrisch“ macht am Freitag, 20. März, ab 9.30 Uhr Station auf dem Platz an der Lieser in Wittlich. Moderator Jens Hübschen und Profikoch Frank Brunswig haben gemeinsam eine Stunde Zeit, mit einem Gericht in den Wettbewerb zu treten.



