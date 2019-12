Kultur : Die Weihnachtshasser gehen auf Kreuzfahrt

Wittlich/Trier Zum siebten Mal bringt die Kö-Family ein Weihnachtsstück auf die Bühne, das aktuelle Themen aufgreift.

Nun ist es schon zur Familientradition geworden, in der Adventszeit auf die Bühne zu gehen. Dabei gibt es immer wieder familiäre Kabbeleien, wie Weihnachten gefeiert werden soll. Die Rahmenhandlung ist in jedem Jahr verschieden, es werden immer wieder aktuelle politische Themen eingebaut. In diesem Jahr sind das beispielsweise der Klimawandel, der Mülltourismus, der Hochmoselübergang, und es können auch tagesaktuelle Ereignisse, beispielsweise die Situation in der Fußballbundesliga, dabei sein.