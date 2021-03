Automobilgeschichte : Warum es kein Ford-Modell namens Hunsrück gibt

Der sogenannte „Ford Eifel“ wurde in den Jahren 1935 bis 1939 von den deutschen Ford-Werken in Köln hergestellt. Foto: Ford Werke AG, Koeln/Ford Werke Gmbh/Ford

Köln/Nürburg Vor dem Zweiten Weltkrieg haben die Kölner Ford-Werke einen PKW mit der Typenbezeichnung „Eifel“ hergestellt. Seine Nachfolger wurden ebenfalls nach einer rheinischen Mittelgebirgsregion benannt.

Letztendlich entschied man sich dazu, eine Anregung des Verkaufsdirektors Hans Schmidt anzunehmen. Dieser hatte vorgeschlagen, die seit 1950 als Markenname der deutschen Ford-Wagen dienende Bezeichnung „Taunus“ beizubehalten. So erhielt der neue Wagen ein neugestaltetes Markenemblem mit dem Schriftzug „Taunus“. Aufgrund seines auffälligen Markenzeichens in der Form eines miniaturisierten Erdballs bekam der bis 1959 produzierte Ford Taunus den Spitznamen „Weltkugeltaunus“. Außerdem trug der zur Baureihe gehörende Typ „Taunus 12 M“ die Zusatzbezeichnung „M“ für „Meisterstück“. Erst nach der 1967 erfolgten Neugründung der in Köln ansässigen Tochterfirma „Ford of Europe“ wurde das ovale Markenemblem des US-Mutterkonzerns anstelle der ersatzweise genutzten Markensymbole in Deutschland wiederverwendet.