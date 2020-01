Konzert : Kölsche Nacht mit den Dompiraten

bild dompiraten neumagen 0303. Foto: Dompiraten

Longkamp (red) Die „Dompiraten“ machen am Samstag, 8. Februar, mit Kölsch-Rock und Party-Hits Station in Longkamp. Die Kölsche-Nacht in der Gemeindehalle startet ab 19.11 Uhr. Der Eintritt kostet acht Euro im Vorverkauf und neun Euro an der Abendkasse.



