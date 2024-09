Idee für Außengelände des Cyberbunkers Warmlaufen für neues Sportzentrum in Traben-Trarbach

Daddeln, zocken, gamen, die Freizeit spielt sich am Computer ab. „Schluss damit!“, rufen vor allem die Sportvereine, die Kinder und Jugendliche wieder zu mehr Bewegung antreiben wollen. Gut für den Körper, gut für den Kopf: Sport fördert Koordination, Konzentration und Teamgeist, lautet das Credo der Trainer. Und diesen Teamgeist werden wohl auch all jene an den Tag legen müssen, die sich für ein neues Sportzentrum in Traben-Trarbach stark machen.