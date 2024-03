Bundeswehr lehnt Nutzung kategorisch ab Eignet sich der Cyberbunker als Rathaus der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach?

Manchmal lohnt’s sich, quer zu denken – vor allem, wenn es um so bürokratische Angelegenheiten wie einen Rathaus-Standort geht. Im Grunde stellt sich die Frage, wo die Verwaltung der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach künftig sitzt, schon seit zehn Jahren. So lange ist die Fusion mit Kröv-Bausendorf nämlich schon her. Doch bisher blieb man den bisherigen Standorten in Trarbach (Am Markt und Brückenstraße) sowie Kröv treu.