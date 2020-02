Kurs : Körbe flechten im Hunsrückhaus

Hilscheid (red) Einen Korbflechtkurs bietet das Hunsrückhaus am Erbeskopf am Samstag, 22. Februar, von 9 bis 18 Uhr an. Kursleiter Walter Schultheis zeigt den Teilnehmern wie Einkaufskörbe, Kugelkörbe oder Kartoffelkörbe hergestellt werden.



