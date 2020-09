Verein : Kolpingsfamilie lädt zum Familientag ein

Wittlich (red) Die Kolpingsfamilie Wittlich lädt für Sonntag, 6. September, ab 14 Uhr zum Familientag auf der Wiese am Stablerweg ein. Eine Anmeldung ist unter Telefon 06571/4691 oder per E-Mail an franzjosefmertes@t-online.de erforderlich.