Versammlung : Kolpingsfamilie lädt zur Versammlung

Wittlich (red) Die Mitgliederversammlung der Kolpingsfamilie Wittlich findet am Montag, 16. März, im Pfarrheim St. Markus in Wittlich statt. Neben den Regularien gibt ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung einen kurzen Überblick über die „Bauliche Planungen“ in der Stadt Wittlich.



