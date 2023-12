Kolumne Auslese Vor den Festtagen geht es rund

Das Ende des Jahres naht. Und damit auch Weihnachten sowie Silvester/Neujahr. Die Zeit – und die Feste – also, zu der öfter als sonst Wein und Sekt auf den Tisch kommen. Für Weinfreunde und Weinfreundinnen ist der Advent die Zeit, in der sie nachschauen, was sie noch an Getränken haben und was sie brauchen.

19.12.2023 , 11:53 Uhr

Für viele gehört ein guter Wein zu den Festtagen dazu. (Symbolfoto) Foto: obs/Idealo Internet GmbH

Von Clemens Beckmann

In dieser Zeit, und auch schon ein paar Wochen vorher, werden auch die Winzerinnen und Winzer sowie die Händler besonders munter. Da gehen Mails und Briefe raus, die den Kunden an die Feiertage erinnern und zum Kauf animieren sollen.