Morbach Sind 300 Kunden in Kürze ohne Telefon und Internet?

Auch für Thomas Jakobs, Ortsvorsteher in Wenigerath, ist die Situation unbefriedigend. Sein Dorf war in der Einheitsgemeinde Morbach seinerzeit Vorreiter beim schnellen Internet, war als erster Ortsbezirk daran angeschlossen. „Zwölf Jahre hat das gut funktioniert“, sagt er. Wie stark die Bürger und die Gewerbetreibenden in seinem Dorf betroffen sind, kann er nicht sagen, da er nicht weiß, wer mit Komflat einen Vertrag abgeschlossen hat: „Das kam plötzlich und zur Unzeit.“