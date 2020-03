Kommunales : Kommener wählen Beigeordneten

Kommen (red) In der nächsten Sitzung des Gemeinderates von Kommen geht es unter anderem um die Wahl des Ersten Beigeordneten. Weitere Themen sind die Teilnahme an dem Projekt „Zukunfts-Check-Dorf“ des Landkreises Bernkastel-Wittlich, Beratung und Beschlussfassung über die Durchführung von Umwelttagen („Dreck-weg-Tage 2020“), die Teilnahme am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ und die Beratung über die Neufassung der Friedhofssatzung Longkamp-Kommen.



