Wie die Polizei klarstellen konnte, hat sich nur ein Teil der Einsatzkräfte in die falsche Schule verirrt. Ein anderer Teil der Einsatzkräfte soll unmittelbar die richtige Schule angesteuert haben.

Sei es drum: Was sich nun genau an diesem Montagmorgen in Wittlich zugetragen hat, spielt insofern keine Rolle mehr, da es sich beim Amok-Verdacht in der Kurfürst-Balduin-Realschule plus nur um einen Fehlalarm gehandelt hat. Zum Glück ging es nicht um Leben und Tod.