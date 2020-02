Kommentar : Vorsorge ist besser als Nachsorge

Die Anwohner der Mosel sind seit Jahrhunderten an Hochwasser gewöhnt und richten sich darauf ein. Insofern waren die Wetterereignisse der vergangenen Tage nichts Neues.

Das Land Rheinland-Pfalz bietet seit geraumer Zeit Unterstützung für Präventionsprogramme an. Viele Orte haben bereits Kataster mit möglichen Engpässen erstellt und beseitigen diese. Die Stadt Wittlich arbeitet schon seit über einem Jahr an einem Hochwasservorsorgekonzept und bietet auch Bürgerworkshops an. Es lohnt sich, mitzumachen - auch in den kleineren Dörfern.