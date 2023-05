Kommentar Zeit, den Sack zuzumachen

Es ist wie so oft, wenn ein Gewerbegebiet entwickelt wird: „Bloß nicht vor meiner Haustür“, beschweren sich die Alt-Eingesessenen. Aber dabei wird oft übersehen, dass am Ende alle von den Steuereinnahmen und den Job-Möglichkeiten eines Gewerbegebietes profitieren. Es wäre in der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues ein großer Fehler, einseitig auf den Tourismus und den Weinbau als Wirtschaftsfaktor zu setzen.