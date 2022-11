Kommentar : Ist die Landesgartenschau noch zeitgemäß?

Traben-Trarbach Die Landesgartenschau ist ein Instrument zur Subventionierung von kommunalen Strukturen. Ob dafür aber ein zeit- und ressourcenaufwendiger Wettbewerb nötig ist, bei dem viel

Der Grund dafür: Dieses Konzept in Form eines Wettbewerbs verbraucht viel zu viele Ressourcen für eine viel zu geringe Wirkung. Im letzten Jahr haben die Politiker in den Gremien an der Mosel und auch die Bürger sehr viel Arbeit und Zeit in die Ausarbeitung ihrer Bewerbung gesteckt. Unter schwierigsten Corona-Bedingungen wurden Videokonferenzen aus dem Boden gestampft, in denen Bürger, Gastronomen und Winzer ihre Ideen einbringen konnten. Es gab zahlreiche Treffen und natürlich wurden auch die 250.000 Euro für die Ausarbeitung der Bewerbung fällig. Und das nicht nur an der Mosel: Im benachbarten Bitburg, das sich ebenfalls beworben hatte, wurde mit Sicherheit genauso viel Arbeit in die Bewerbung gesteckt wie in all den anderen Kommunen auch, die sich beworben hatten. Aber den Wettbewerb hat dann nur eine Kommune gewonnen und kann Fördermittel in Millionenhöhe abschöpfen.