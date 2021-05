Meinung : Gesamtkonzept entwickeln!

Auch in kleineren Städten fehlt es an Parkraum - Langfristig dürfte sich in vielen Mosel-Gemeinden die Parkraumbewirtschaftung durchsetzen

Die Parkplatznot ist in Bernkastel-Kues groß. Das zeichnet sich schon seit Jahren ab. Es sind nicht nur die Touristen, die für den Parkdruck verantwortlich sind, sondern eben auch Berufstätige, die nach Bernkastel-Kues pendeln, Menschen von außerhalb, die in der Moselstadt ihre Besorgungen machen, den Arzt besuchen oder Geschäftstermine haben. Dieser Parkdruck, besonders auf der Kueser Seite der Stadt, wird langfristig zunehmen, vor allem tagsüber. Wer nämlich derzeit am Abend durch Kues geht, wird feststellen, dass dann wieder viele Parkplätze frei sind, so zum Beispiel zwischen Friedrich- und Gartenstraße.

Besonders eng wird es allerdings in den klassischen Wohngebieten, in denen die meisten Häuser über Garagen für ein- manchmal sogar zwei Fahrzeuge verfügen - was wiederum wegen der frei zu haltenden Einfahrten auf Kosten der Parkplätze am Straßenrand geht. Genau das ist im Bereich des Krankenhauses der Fall.

Beginnt man nun damit, einzelne Straßen- oder Straßenabschnitte - wie etwa in der Friedrichstraße - zu bewirtschaften, wird man nicht umhin kommen, den tatsächlichen Anwohnern weitere Parkplätze als Anwohnerparkplätze zur Verfügung zu stellen.