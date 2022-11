Meinung : Rettet die Winzer!

Wittlich Dass wir Bienen, andere Insekten und Tiere sowie auch unsere Gesundheit schützen müssen und der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in vielen Punkten stark verbesserungswürdig ist, wird niemand bezweifeln.

Aber die Vorschläge der EU-Kommission zum Halbieren des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln bis 2030 wirken unglaublich realitätsfern, da sie ein pauschales Verbot jeglicher Pestizide in Landschaftsschutzgebieten wie dem Moseltal fordern. Würden diese Vorschläge zum Pflanzenschutz Gesetz, wären nicht nur die Bienen, sondern auch die Moselwinzer vom Aussterben bedroht.

Von daher ist verständlich, dass die Bauern und Winzer diesen Vorschlag, der ihre Existenz gefährdet, pauschal ablehnen. Die Pläne sind weder fair noch realistisch. Zudem mangelt es ihnen an Differenzierung: Die geografischen und klimatischen Bedingungen der Anbaugebiete müssen in dem Papier Berücksichtigung finden. Und wo bleibt die Alternative? Sollten nicht innovative Pflanzenschutzmittel entwickelt werden? Der Vorschlag der EU-Kommission muss überarbeitet und ein Kompromiss gefunden werden. Eine Umsetzung in dieser Form wäre für das Weinanbaugebiet Mosel eine Katastrophe und würde die einzigartige Kulturlandschaft zerstören. c.moeris@volksfreund.de