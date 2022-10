Meinung : Der Ortsgemeinderat ist nicht die Verkehrsbehörde

Die Verkehrssituation in Hetzerath ist gefährlich – und das insbesondere für Fußgänger wie Schulkinder. In dieser Aussage muss man der Verfasserin des offenen Briefes voll und ganz zustimmen.

Die Gefahr liegt hauptsächlich in dem gewaltigen Verkehrsaufkommen. Durch den Ort rollt täglich enorm viel Verkehr, darunter ein großer Anteil Schwerlastverkehr, der eigentlich auch über die naheliegende Autobahn fließen könnte. Doch trotz dieser vorteilhaften Lage an der Autobahn ist der Ort selbst aus vielerlei Gründen ein Verkehrsknotenpunkt und eine Drehscheibe für den überregionalen Verkehr.

Doch wer die Ratssitzungen und Diskussion im Ort aufmerksam verfolgt, der wird dem Ortsgemeinderat was das Thema Verkehrssicherheit angeht sicher keine Untätigkeit unterstellen wollen oder den Vorwurf machen, man würde sich zu wenig für die Verbesserung der Verkehrssituation im Ort einsetzen. Genannt sei da nur das erneut geplante LKW-Fahrverbot, für das die Ortsgemeinde seit vielen Jahren kämpft. Doch die Ortsgemeinde hat nicht die Befugnis, auf eigene Faust verkehrsbehördliche Anordnungen zu erlassen und die Verkehrsregeln zu ändern. Die dafür zuständige Straßenverkehrsbehörde ist beim Landkreis angesiedelt. Das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde, die Polizei sowie der Landesbetrieb Mobilität als obere Verkehrsbehörde haben da ebenfalls Mitspracherecht. Insofern ist der Offene Brief, dessen Aussagen zur Verkehrssituation sicher zutreffen mögen, an den falschen Adressaten gerichtet.