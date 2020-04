Meinung : Zweifel an der Sinnhaftigkeit

Die Landesbehörde ADD widerspricht dem Buchstaben ihres eigenen Gesetzes, dem Corona-Hygieneplan für Schulen, wenn sie die individuellen Konzepte der Grundschulen aus der VG Wittlich-Land ablehnt.

Ob die Hygieneregeln zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfcheninfektion im Schulbetrieb und die damit einhergehenden Abstandsregeln eingehalten werden können, ist abhängig von der Größe des Klassenraums – ebenso wie die Zahl der Schüler, die in einem Raum unterrichtet werden können. Exakt so steht es im Hygieneplan für Schulen in Rheinland-Pfalz. Deshalb leuchtet die Sinnhaftigkeit der ablehnenden Haltung gegenüber den Vorschlägen aus der VG Wittlich-Land, in Räumen entsprechender Größe verhältnismäßig mehr Schüler zu unterrichten, nicht ein.

